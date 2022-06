Nach Farkes Vorstellung : 20 Quiz-Fragen zu Borussias Trainern

Interaktiv Mönchengladbach Daniel Farke ist Borussias 26. Cheftrainer seit 1965. Das sei vorweggenommen. Doch wie gut kennen Sie sich mit der Geschichte der Gladbacher Coaches aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem neuen Quiz zu den Männern auf Borussias Trainerbank.

Als Borussia Mönchengladbach am Pfingstsonntag ihren neuen Trainer vorstellte, nahm auf dem Podium in Daniel Farke der 26. Chefcoach seit dem ersten Bundesligaaufstieg 1965 Platz. Zu dieser Gesamtzahl trugen Jupp Heynckes und Hans Meyer in besonderer Weise bei, da sie als einzige zweimal Trainer in Gladbach waren. Lucien Favre hätte nun der dritte Rückkehrer werden können, er sagte den Borussen indes ab – stattdessen übernahm Farke.

Borussias Bundesliga-Historie ist reich an Trainer-Geschichten und besonderen Leistungen ihrer Coaches. Gleich der Erste in der langen Reihe, Hennes Weisweiler, holte so viele Titel mit Gladbach wie kein anderer (drei Meisterschaften, je ein Sieg im DFB-Pokal und im Uefa-Pokal) und blieb insgesamt elf Jahre am Niederrhein – auch das eine Bestmarke. Überhaupt kam Borussia in ihren ersten 22 Bundesligajahren mit drei Trainern aus, erst danach begann sich auch in Gladbach das Trainer-Karussell schneller zu drehen – und es kam bald darauf auch zur ersten Trainerentlassung.