Gladbachs 2:0 gegen Padeborn : Was Rose freut, geht Baumgart „barbarisch auf den Zünder“

Applaus für seine Spieler: Marco Rose. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose lobte seine Spieler nach dem 2:0 gegen Paderborn. Sein Trainer-Kollege Steffen Baumgart war dagegen genervt wegen der Fehler seines Teams.

Borussias Heimspiel-Jahr endete, wie es angefangen hat: mit einem 2:0-Sieg. Am 26. Januar hatte es den ersten von neun Heimerfolgen 2019 gegeben, als die Gladbacher den FC Augsburg besiegten. Nun wurde der SC Paderborn zum Abschluss des Jahres geschlagen. Zum einen, weil sich Gladbach nach der Pause steigerte und durch Alassane Plea und Lars Stindl zu Toren kam, zum anderen, weil die Gäste aus Ostwestfalen „vorn und hinten Fehler“ machten, wie Trainer Steffen Baumgart anmerkte.

Foto: dpa/Marcel Kusch 16 Bilder Borussia - Paderborn: die Fohlen in der Einzelkritik.

Vorentscheidend war das 1:0 nur elf Sekunden nach der Pause. Borussias Trainer Marco Rose freute sich über Patrick Herrmanns Balleroberung, Lars Stindls Querpass und den Treffer von Plea. „In der ersten Halbzeit war es ein sehr schwieriges Spiel mit einigen Unsauberkeiten. Nach dem Seitenwechsel haben wir das dann besser gemacht und haben nach einem super Ballgewinn direkt den Treffer erzielt“, sagte Rose.

Info Borussias Heimsiege 2019 auf einen Blick Bundesliga 26. Januar 2:0 gegen den FC Augsburg 22. September 2:1 gegen fortuna Düsseldorf 6. Oktober 5:1 gegen den FC Augsburg 27. Oktober 4:2 gegen Eintracht Frankfurt 10. November 3:1 gegen Werder Bremen 1. Dezember 4:2 gegen den SC Freiburg 7. Dezember 2:1 gegen den FC Bayern München 18. Dezember 2:0 gegen den SC Paderborn Europa League 7. November 2:1 gegen die AS Rom

Der Treffer brachte seinen Kollegen hingegen auf die Palme. „Wir haben dazu beigetragen, dass Borussia das Spiel gewonnen hat. In der ersten Halbzeit ist vieles gelungen und es hat vieles geklappt. Der letzte Moment hat gefehlt. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit Anstoß und verlieren den Ball in der letzten Linie aus einer Situation heraus, die so nicht passieren darf. Das ist einfach dumm. Wenn du solche Fehler machst, brauchst du nicht hierher zu fahren. Das geht mir barbarisch auf den Zünder“, sagte Baumgart.

Foto: dpa/Marius Becker 31 Bilder Borussia - Paderborn: die Bilder des Spiels.

Vor dem Seitenwechsel tat sich Borussia im von Rose gewählten 3-5-2-System schwer, nachhaltig nach vorn zu kommen, es gab nur eine Großchance durch Lars Stindl. Zudem offenbarte Gladbach Lücken, wenn Paderborn schnell nach vorn spielte. „Wir haben schon geglaubt, dass wir eine anständige Kontersicherung haben, wenn wir drei Spieler hinten haben. Es ging darum, auf den Gegner angepasst, unsere Stärken ins Spiel zu bringen und nicht irgendwas zu verwalten oder Angst zu haben“, sagte Rose zu seinem taktischen Ansatz..

Borussia ist mit 34 Punkten gleichauf mit RB Leipzig, das aber die bessere Torbilanz nach 16 Spielen hat und daher Spitzenreiter ist. Es ist schon jetzt Gladbachs beste Hinrunde seit 42 Jahren und die drittbeste der Vereinsgeschichte. Vor einem Jahr hatten die Gladbacher nach einem ebenfalls glanzlosen 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg 33 Punkte.

Für Rose war es nach den beiden 1:2-Niederlagen gegen Basakeshir FK in der Europa League und in der Liga beim VfL Wolfsburg die richtige Antwort auf den zuvor leicht negativen Trend. „Wir haben nach zwei Niederlagen ein wichtiges Spiel gewonnen. Großes Kompliment an meine Mannschaft, die in einem schwierigen Spiel die Nerven behalten hat. Wir haben jetzt 34 Punkte. Die Jungs haben dem Verein, den Fans und sich selbst im letzten Heimspiel einen Sieg geschenkt.. Nun werden wir auch in Berlin versuchen, noch einmal einen draufzupacken“, sagte er.