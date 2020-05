„Wir nehmen es, wie es kommt“ : Borussia-Trainer Rose lässt Corona-Situation nicht als Ausrede zu

Mönchengladbach Marco Rose stellt klar, dass er die Corona-Situation nicht als Ausrede gelten lässt, wenn es ab dem 16. Mai wieder losgeht mit der Bundesliga. Borussias Trainer will, wenn die Fans wieder ins Stadion dürfen in der Zukunft, Fußball-Feste auf höchstmöglichem Niveau feiern.

Der ist jetzt terminiert: Am 16. Mai steht für Roses Team der Restart in die Bundesliga mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt an (18.30 Uhr). „Wir freuen uns drauf und hoffen, dass wir unseren Fans wieder Freude machen können“, sagte Rose nun in der „Fohlenshow“, einem Online-Talk-Format seines Arbeitgebers.