Eugen Polanski (Jugendtrainer bei Borussia)

Noch hat der Ex-Profi nicht die nötige Lizenz, er bräuchte einen Fußballlehrer an seiner Seite. Auch wenn Roland Virkus riesige Stücke auf ihn hält, wäre der Sprung ohnehin zu groß und käme zu früh. Polanski wird nach einem guten Halbjahr in der U17 erst einmal in die U19 befördert und dann direkt in die U23. Er soll in Ruhe aufgebaut werden.