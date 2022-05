André Breitenreiter (FC Zürich)

Der 48-Jährige war nach seinem Scheitern beim FC Schalke und bei Hannover 96 fast in Vergessenheit geraten und von Januar 2019 bis zum vergangenen Sommer ohne Job. Dann heuerte Breitenreiter beim FC Zürich an und führte den Verein sensationell zur Schweizer Meisterschaft. Zuletzt kursierte sein Name im Dunstkreis von Hertha BSC. Die Berliner, die in die Relegation müssen, suchen ebenfalls einen Cheftrainer.