0:2 beim Bonner SC : Darum ist Heiko Vogel „extrem enttäuscht“ von seiner U23

Mönchengladbach Borussias Regionalliga-Team kassierte beim Schlusslicht Bonner SC die vierte Niederlage in Folge. Die U23 ist nun seit acht Spielen ohne Sieg. Trainer Heiko Vogel erklärt, warum seine Mannschaft aktuell erfolglos ist.

„Schon die vergangenen drei Spiele haben wir durch Standardsituationen verloren, auch diesmal haben wir kurz nach der Pause eine Situation nicht konsequent genug geklärt“, schilderte Vogel die Bonner Führung durch Daniel Soumah. „Dabei ist es nicht so, dass wir gar keine Chancen hatten. Aber der Platz ließ für beide Teams nicht viel zu. Die Folge waren viele lange Bälle, was von beiden Teams eigentlich smart gelöst war. Kurz vor der Pause haben wir zwei glasklare Konter mit vier gegen zwei und drei gegen zwei schlecht ausgespielt“, sagte Vogel, der auch in Sachen Leidenschaft und Einsatz die üblichen Ausreden von knappem Personal und kurzer Regeneration nicht gelten lassen will. „Das ist mir zu lapidar. Die Spieler, die sonst mehr Einsatzzeit einfordern, könnten jetzt zeigen, dass ich einen Fehler gemacht habe, sie tun es aber nicht.“