Borussia-Trainer Dieter Hecking: „Wir sind viel zu passiv gewesen“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Trainer Dieter Hecking hatte nach dem Spiel einiges zu bemängeln. Ihm fehlten vor allem zwei Dinge bei seiner Elf.

Am Ende musste man aus Sicht der Borussia sagen, dass immerhin die Niederlagenserie im heimischen Stadion beendet war. Das 1:1 gegen Freiburg offenbarte jedoch erneut, dass sich Borussia nicht in der Verfassung befindet, mit der sie sich noch vor einigen Wochen in das Titelrennen der Bundesliga zu spielen schien. Auch Trainer Dieter Hecking blieb das nicht vorenthalten. Ihn störte sowohl das Spiel in der Defensive als auch in der Offensive. „Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Freiburg verteidigt leidenschaftlich, aber sie haben nicht nur das gemacht. Sie haben uns mit ihrem Spielaufbau vor Probleme gestellt“, sagte der 54-Jährige über die teils sehr langen Ballstafetten der Schwarzwälder, die die Borussen vor allem aus einem Grund nicht unterbinden konnten. „Wir sind viel zu passiv gewesen, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das haben wir uns anders vorgenommen“, meckerte der Trainer.