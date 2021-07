Fazit des Borussen-Trainers : Hütters erstes Gladbach-Trainingslager endet mit Applaus und etwas früher

Harsewinkel Borussias neuer Trainer Adi Hütter zog am Ende der Zeit in der Klosterpforte ein Fazit des Trainingslagers. Manager Max Eberl hat verraten, von welchem Nachwuchsmann er besonders angetan ist.

Einen Tag früher als ursprünglich geplant endete das Trainingslager am Freitag für die Borussen, was vor allem damit zusammenhing, dass das Training für den Nachmittag gestrichen wurde. Manager Max Eberl war ebenfalls zufrieden mit dem, was er beim zweiten Besuch der Borussen in der Klosterpforte nach 2020 gesehen hatte. Für ihn endet nun der „erste Step der Vorbereitung“. „Wir mussten sie ja in zwei Teile teilen, die restlichen Nationalspieler kommen erst in der nächsten Woche zurück. Wir haben bis jetzt mit sehr vielen jungen Spielern gearbeitet, die jetzt drei Wochen Zeit hatten, sich zu zeigen“, sagte Eberl.