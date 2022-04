1:1 nach schwacher zweiter Halbzeit : So erklärt Hütter den Leistungseinbruch gegen Mainz

Mönchengladbach Zwei grundverschiedene Halbzeiten sah Borussias Trainer Adi Hütter beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05. Der Coach analysierte, was nach dem Wechsel im Spiel seiner Mannschaft nicht mehr stimmte und wo die Ursachen dafür zu suchen waren. Zudem war für ihn ein Wechsel beim Gegner sehr entscheidend.

Zunächst hatte Hütter sein Team für die überzeugende erste Halbzeit gelobt. „Das war so, wie wir uns das vorstellen. Wir hatten guten Ballbesitz, ein gutes Positionsspiel, sind auch gegen den Ball gut angelaufen. Wir hätten eigentlich mit 2:0 in die Pause gehen müssen.“ Davon war nach dem Wechsel bei seiner Mannschaft allerdings nichts mehr zu sehen. Gut nachzulesen ist die Diskrepanz anhand der Torschussstatistik: Führte Borussia dort vor der Pause 12:2, stand es am Ende 17:22 für den Gegner.

Indes sah Hütter die Ursache für Veränderung der Kräfteverhältnisse nicht nur in der klaren Leistungssteigerung der Mainzer. „Wir wussten, dass Mainz eine unangenehme Mannschaft ist, aber wir haben nach dem Wechsel auch nicht mehr so gespielt, wie wir uns das vorstellen“, sagte Hütter. Die eigenen Personalprobleme wollte der Coach nicht als Ausrede gelten lassen – aber auch nicht ganz außer Acht lassen.

„Einige Spieler sind angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekommen, so hat zum Beispiel Steve Lainer kaum trainieren können. Lasso Plea hatte unter der Woche eine Bronchitis, Lars Stindl musste nach einer Stunde raus. Dazu fehlten einige wichtige Spieler, sodass wir auch personell heute nicht mehr so nachlegen konnten“, sagte Hütter. Wohl auch deswegen überwog letztlich die Freude über den Punktgewinn. „Natürlich hätten wir gerne den dritten Sieg nachgelegt. Doch in unserer Situation ist auch der Punkt für uns wertvoll“, sagte Hütter, der die Pfiffe der Fans nach dem Schlusspfiff nicht überbewertete: „Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Aber natürlich waren die Fans über die zweite Halbzeit enttäuscht. Und natürlich steigt die Erwartungshaltung, wenn man zuvor zweimal gewonnen hat.“