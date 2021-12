Borussias Torwart : Das war für Sommer der einprägsamste Moment seines Fußball-Jahres

Mönchengladbach Borussias Stammtorwart Yann Sommer hat in seiner Schweizer Heimat für einen Podcast genau 100 Fragen beantwortet. Was er zur WM 2022 in Katar sagte und welche Gladbacher in seinem persönlichen Trainer-Ranking auftauchten.

An Beschäftigung hat es Yann Sommer im Jahr 2021 mit Sicherheit nicht gemangelt. Er wurde zum zweiten Mal Vater, genau während der Europameisterschaft, bei der er mit der Schweiz das Viertelfinale erreichte. Begonnen hatte das Fußballjahr für den Torwart schon am 2. Januar mit Borussias Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld, und die Vorbereitung auf die bevorstehende Rückrunde der laufenden Saison beginnt noch im alten Jahr am 29. Dezember – nach einem zehntägigen Weihnachtsurlaub. Bevor dieser für Sommer startete, nahm sich der Nationalkeeper aber noch die Zeit, um einen Podcast fürs Schweizer Radio und Fernsehen (SFR) aufzunehmen.

Heraus kam ein kleiner Marathon von genau 100 Fragen, denen sich Sommer stellte und die bei weitem nicht alle etwas mit Fußball zu tun hatten. So wollte Moderator Dominic Dillier zum Beispiel auch wissen, was Sommer an einem freien Sonntagnachmittag mit seinen beiden Töchtern unternimmt, wie viel Zeit ihm derzeit noch bleibt, um Gitarre zu spielen und wann er sich selbst das letzte Mal gegoogelt habe.

Doch natürlich war der Fußball ein wichtiger Themenblock im Fragenkatalog, der von einigen Song-Wünschen Sommers – unter anderem ließ er Bruce Springsteen und Chris Stapleton spielen – unterbrochen wurde. Als den Moment aus seinem Jahr 2021, der ihm am meisten vor dem geistigen Auge auftauchen würde, nannte Sommer den gehaltenen Elfmeter im EM-Achtelfinale gegen Kylian Mbappé, der die Schweiz eine Runde weiterbrachte. Mbappés Elfmeter sei indes nicht schlecht geschossen gewesen: „Grundsätzlich halte ich es so, dass ich bei einem gehaltenen Elfmeter von einer guten Parade und nicht von einem schwachen Strafstoß spreche“, sagte Sommer.

Als es um die Trainer in seiner Karriere ging, fielen dann auch ein paar Gladbacher Namen. So sei Marco Rose der beste Kommunikator gewesen. Und auf die Frage, wer der beste Ersatzvater gewesen sei, antwortete der 33-Jährige: „Ich habe nie einen benötigt, doch wenn das der Fall gewesen wäre, dann definitiv Dieter Hecking.“ Auch an der aktuellen Situation in Gladbach kam Sommer nicht ganz vorbei während des Fragen-Gewitters. Gleich zu Beginn hatte Dillier nach seiner Fitness gefragt und hinterhergeschoben, wo es derzeit zwickt. Sommer nannte den Kopf, lachte kurz und erklärte: „Die Situation in Mönchengladbach ist im Moment relativ schwierig. Aber das wird schon wieder.“

Sommer gab aber auch ein paar allgemeine Einblicke in den Alltag eines Fußballprofis. So verriet er, dass vor wichtigen Spielen im Hotel das Gegenteil von Trubel suche und dann gerne zu einem Buch greife, dass man sich als junger Fußballer auf den in diesem Geschäft herrschenden Druck vorbereiten müsse – er selbst arbeite mit einem Mentalcoach und einem Psychologen zusammen –, und dass es wichtig sei, mit den Fans über die sozialen Medien zu interagieren, man aber Hasskommentare nicht an sich heranlassen dürfe.