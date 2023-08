Kapitän droht langer Ausfall Omlins Schulter-Problem, Gladbachs Torwart-Dilemma

Überraschend hatte Omlin am Mittwoch nicht im Aufgebot des Schweizer Nati-Trainers Murat Yakin gestanden für die EM-Qualifikationsspiele der Eidgenossen gegen Kosovo und Andorra. Nun ist der Grund bekannt. Immer wieder hatte Omlin in den vergangenen Monaten über Probleme in der Schulter geklagt, beim Testspiel gegen Montpellier (2:2) musste er zur Pause raus, nachdem er auf das Gelenk gefallen war. Dennoch stand Omlin in den ersten drei Pflichtspielen im Tor, erst beim DFB-Pokalspiel beim TuS Bersenbrück und dann in den Bundesliga-Spielen beim FC Augsburg (4:4) und gegen Bayer Leverkusen (0:3).