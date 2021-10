Müsel mit Doppelpack, Kurt im Pech : Vogel muss beim Sieg der Gladbacher U23 laut werden

Torben Müsel sorgte für den Sieg gegen Bonn. Foto: Ja/Heiko van der Velden

Mönchengladbach Torben Müsel hat Borussias U23 zum Sieg gegen den Bonner SC geschossen. Trainer Heiko Vogel war mit der Mannschaftsleistung gegen einen schwachen Gegner allerdings nicht zufrieden. Hinzu kommt: Kaan Kurt könnte länger fehlen.

Die gute Nachricht war am Samstag für Borussias U23 zweifellos das Ergebnis. Mit dem 2:1-Sieg gegen den Bonner SC kommt das Team von Trainer Heiko Vogel nach zehn Spielen der Regionalliga West auf 17 Zähler und belegt damit gegenwärtig im nicht ganz geraden Tabellenbild den achten Platz. Die Art und Weise des Auftritts konnte jedoch nicht zufriedenstellen, was in den Gesichtern der Spieler beim Abpfiff auch deutlich zu erkennen war. Hätte man das Ergebnis nicht gekannt, wäre von einem Sieg dem Anschein nach kaum auszugehen gewesen.

In der ersten Hälfte hatten die Borussen den Gegner zwar jederzeit im Griff, mit hohen Ballbesitzanteilen, doch nachdem schon gegen Uerdingen nicht zu erkennen gewesen war, wie ein solch limitierter Gegner zu bespielen ist, war das auch gegen die ähnlich schwachen Bonner der Fall. „Es ärgert mich einfach, dass wir nicht zu 100 Prozent abrufen, was wir können“, machte Vogel aus seiner Einschätzung auch kein Geheimnis. „Deshalb war es in der Kabine auch ziemlich laut.“

Immerhin stand es aber nach 45 Minuten 1:0 für die Borussen, weil der immer besser in Form kommende Torben Müsel an eine Flanke von Conor Noß noch die Fußspitze heran bekam (16.). Gegen die harmlosen Bonner, die über eine Halbchance nicht hinaus kamen, hätte es aber auch gut 3:0 stehen können.

Die beste Phase hatte die U23 dann in der Viertelstunde nach der Pause, belohnte sich auch in der 50. Minute mit dem 2:0, als sich erneut Müsel im Strafraum sehenswert durchsetzte und den Ball unter die Latte setzte. Weitere Chancen blieben ungenutzt, ehe die Borussen den Bonnern plötzlich das Spiel antrugen.

Foto: imago images/Eibner/Neis/Eibner/imago images 28 Bilder Borussias Eigengewächse seit 2004

Die Gäste wussten damit lange nichts anzufangen, bis zu einem schönen Angriff in der 83. Minute, als es praktisch kaum Gegenwehr gab und Etienne Mukanya zum Anschluss traf. Das führte dazu, dass die Borussen in den Schlussminuten ein paarmal sogar recht rustikal verteidigen mussten. Doch unter dem Strich blieb der dritte Sieg in Folge, die Borussen sind seit fünf Partien unbesiegt.

Ein bitterer Nachmittag war es zudem für Rechtsverteidiger Kaan Kurt. Der musste nach knapp 25 Minuten vom Feld, konnte nicht mehr auftreten und wurde vom Spielfeld getragen. „Er sieht aus, als sei etwas am Mittelfuß. Er hatte starke Schmerzen, wir hoffen jetzt natürlich, dass er nicht gebrochen ist“, verriet der Coach. Kurt zeigte bisher in der Frühphase deutlich ansteigende Form gegenüber der Vorsaison.