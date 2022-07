Seit vier Jahren ohne Durchbruch : Müsel spricht über seinen nächsten Anlauf bei Borussia

Mönchengladbach Torben Müsel ist mittlerweile 22 Jahre alt, den Durchbruch hat er bei Borussia Mönchengladbach noch immer nicht geschafft. Am Mittwoch kam er 76 Minuten zum Einsatz. Nach dem Spiel gegen Waalwijk hat er sich selbst zu seiner Leistung und seiner Situation geäußert.

Torben Müsel hat am Mittwochabend einen Schritt nach vorne gemacht. Zumindest, was die Spielzeit angeht. Viermal durfte sich Müsel in der Vorbereitung über 45 Minuten zeigen, gegen RKC Waalwijk ließ Daniel Farke ihn dann 76 Minuten lang auf dem Feld.

„Das hat mir persönlich sehr gut getan, auch wenn die Trainingswochen hart waren und man das spürt. Aber da habe ich versucht, die letzten Körner rauszuholen, um auch in Sachen Fitness noch mal einen Schritt nach vorne zu machen“, sagte Müsel. Gegen Waalwijk kam er – anders als zuvor – in vorderster Spitze zum Einsatz. „Das war nicht ganz einfach für mich auf der Neunerposition, weil ich die letzten Spiele dahinter gespielt habe“, sagte Müsel.

Gegen die Niederländer zeigte sich der 22-Jährige umtriebig und war bei seinem Doppelpass mit Alassane Plea, der anschließend nur den Pfosten traf, am sehenswertesten Angriff der Gladbacher in diesem Spiel beteiligt. Zu einem eigenen gefährlichen Abschluss kam Müsel allerdings nicht, Waalwijk stand phasenweise sehr tief und Borussia tat sich schwer, hinter die Abwehr zu kommen. „Es hat nicht alles geklappt, aber ich versuche immer mein Bestes zu geben, um dann hoffentlich demnächst ein Tor zu schießen“, sagte Müsel.

Es ist die fünfte Vorbereitung, die er seit seinem Wechsel im Jahr 2018 vom 1. FC Kaiserslautern an den Niederrhein erlebt. Nicht immer war er allerdings fit, zwei Knie-Operationen mit monatelangen Ausfallzeiten musste er zwischendurch verkraften. Mit Ausnahme des ersten Testspiels bei Rot-Weiss Essen (4:2) kam Müsel in jedem Spiel zum Einsatz. „Torben Müsel hat viel gearbeitet. Es ist klar, dass er nicht direkt wie ein Top-Stürmer auf Bundesliga-Niveau abliefern kann. Die Jungs hauen sich alle rein und geben Gas“, sagte Farke nach dem Spiel in Waalwijk.

Doch auch unter ihm dürfte es für den Offensivspieler schwer werden, in der Bundesliga auf Einsätze zu kommen – trotz des Vorhabens des Klubs, wieder mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Auf seiner Lieblingsposition, der Zehn, konkurriert Müsel unter anderem mit Kapitän Lars Stindl. Auch Florian Neuhaus dürfte, sobald Manu Koné wieder fit ist, Ansprüche erheben, weiter vorne zu spielen.

Müsel gibt sich allerdings kämpferisch „Ich hoffe auf so viele Spielminuten wie möglich. Das heißt aber für mich, dass ich weiter Gas geben muss. Dann kann ich hoffentlich zeigen, dass ich dazugehöre und in der ersten Mannschaft angekommen bin“, sagte Müsel, der im letzten Halbjahr an die KAS Eupen verliehen war. An Farkes Philosophie hat Müsel nach den ersten Wochen der Zusammenarbeit schon Gefallen gefunden. „Wir wollen viel durch die Mitte spielen. Das kommt mir mit meiner Position auf der Zehn sehr entgegen“, so Müsel.

Sein Vertrag läuft aktuell bis 2024, ein weiteres Leih-Geschäft wäre also möglich. Damit beschäftigt sich Müsel nach Informationen unserer Redaktion derzeit allerdings nicht, vielmehr hofft er darauf, sich in Gladbach durchzusetzen. Dort hat er in der vergangenen Saison mit acht Toren in der Regionalliga West erheblich dazu beigetragen, dass die U23 in der Hinrunde Punkte für den Klassenerhalt sammeln konnte.