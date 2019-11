Der Verteidiger fehlt gegen Bremen : Muskelfaserriss bei Jantschke

Mönchengladbach Tony Jantschke hat sich beim 2:1 gegen Rom verletzt und wird Borussia gegen Bremen fehlen. Trainer Marco Rose muss daher seine Abwehr umbauen.

Borussia muss im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Werder Bremen (13.30 Uhr, Live-Ticker bei RP Online) auf Routinier Tony Jantschke verzichten. Der Innenverteidiger hat sich beim 2:1-Sieg gegen die AS Rom einen „kleinen Muskelfaserriss“ zugezogen, wie Trainer Marco Rose am Freitag bestätigt hat. „Er wird gegen Werder ausfallen“, sagte Gladbachs Trainer. Wie lange Jantschke fehlen wird, ist offen.