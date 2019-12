Seit 2006 im Verein : Jantschke will Karriere bei Borussia beenden

Jantschke will Karriere bei Borussia beenden

Mönchengladbach Abwehrspieler Tony Jantschke erwägt, Borussia Mönchengladbach bis zu seinem Karriereende treu zu bleiben. Das erklärte er am Sonntag gegenüber dem Internet-Portal „t-online“.

„Ich sehe keinen triftigen Grund, diesen Verein noch einmal zu verlassen. Das alles, was ich in Gladbach habe, durch einen Wechsel wegwerfen? Da frage ich mich schon: Wofür?“, sagte der 29 Jahre alte Abwehrspieler am Sonntag dem Internet-Portal t-online.