Jantschke und Herrmann mit Startelfchancen : Jetzt sind Borussias Derby-Veteranen gefragt

Mönchengladbach Tony Jantschke spielte gegen den BVB wieder und könnte auch gegen Köln wichtig sein. Das Gleiche gilt auch für Patrick Herrmann. Beide Borussia-Urgesteine haben schon viele gute Erfahrungen im Derby gemacht.

Diesmal steht das Derby wahrlich unter keinem guten Stern. Zunächst die Absage vor einem Monat aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“, nun laufen die Gespräche, wie mit dem Spiel zwischen Borussia und dem 1. FC Köln, das am Mittwoch um 18.30 Uhr angepfiffen werden soll, umgegangen wird, nachdem sich der Coronavirus weiter ausgebreitet und Gesundheitsminister Jens Spahn seine Empfehlung ausgesprochen hat, Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern ausfallen zu lassen. Die Entscheidung wird am Dienstag fallen.

Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass das Spiel stattfinden wird, jedoch ist es schwer vorstellbar, dass Zuschauer da sein werden. Das Rhein-Derby droht zum Geister-Derby zu werden, der Borussia-Park wird kein Hexenkessel sein wie sonst, wenn der 1. FC Köln zu Gast ist. In dieser gesamten Gemengelage darf aber nicht in Vergessenheit geraten, dass diese Partie sportlich eine enorm wichtige ist. Borussia ist nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund aus den Champions-League-Rängen gerutscht, würde mit einem Punktgewinn wieder an Leverkusen vorbeiziehen aufgrund des besseren Torverhältnisses. Doch das Ziel ist es, Bayer wieder ein wenig auf Distanz zu bringen mit einem Erfolg – und dabei könnten zwei Gladbacher eine Rolle spielen, die schon mehrere Erfolge gegen den Erzrivalen feiern durften: Tony Jantschke und Patrick Herrmann.