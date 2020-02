Jantschke und Kramer zurück : Borussias Rückkehrer sorgen für einen Mentalitätsschub

Tony Jantschke könnte man in Düsseldorf wieder am Ball sehen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Mit Tony Jantschke und Christoph Kramer sind zwei Borussia-Profis ins Training zurückgekehrt. Beide werden beim Spiel in Düsseldorf dabei sein. Sie bringen noch mehr Mentalität und Kampfkraft in den Kader.

Tony Jantschke gab bei seiner Rückkehr ins Training durchgehend positive Signale ab. Seine erste Einheit am Dienstag absolvierte er bereits in Gänze, zeigte dabei, dass er wieder voll da ist, sich wie gewohnt mit voller Leidenschaft in jeden Zweikampf werfen kann. Vom Muskelfaserriss, den er sich im ersten Rückrundenspiel auf Schalke (0:2) zugezogen hatte, war keine Spur mehr. Auch nach dem Training bestätigte Borussias Verteidiger, dass „alles gut“ sei.