Eindrücke vom Borussia-Training Jantschke ist offenbar noch nicht wieder so weit

Der Ball klatschte an den linken Pfosten, der Ball klatschte an den rechten Pfosten. Als in Florian Neuhaus der dritte Borusse versuchte, den Ball im Tor unterzubringen, sah es aus, als könne diesmal nicht einmal mehr das Aluminium retten. Doch Tony Jantschke wuchtete sich hoch und in den Schuss – abgewehrt! Die Sequenz hätte ein anschaulicher Beweis sein können, dass der 33-Jährige seine muskulären Probleme überwunden hat und wieder voll mitmischen kann. Das gelang Jantschke am Dienstag jedoch nur eine Stunde lang, dann stapfte er vom Trainingsplatz.