Borussias Plan hinten rechts : Jantschke wohl auch in Berlin der Lainer-Ersatz

Jantschke wohl auch in Berlin der Lainer-Ersatz

Tony Jantschke konnte gegen Paderborn oft an der rechten Außenlinie klären. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Gegen Paderborn spielte Borussia nach dem Ausfall von Stefan Lainer mit einer Dreierkette, wobei Tony Jantschke oft auch den Rechtsverteidiger gab. Weil Lainer wohl auch bei Hertha BSC ausfallen wird, könnte es wieder so kommen.

Es gab ein Novum beim 2:0 gegen den SC Paderborn. Stefan Lainer stand nicht in der Startelf, der Österreicher musste aufgrund von Knieproblemen aussetzen. Wahrscheinlich wird er das auch beim letzten Spiel des Jahres am Samstag bei Hertha BSC (Anstoß 18.30 Uhr) machen müssen, zu schmerzhaft ist die Blessur nach einem Schlag auf sein Knie, die er sich beim 1:2 in Wolfsburg zuzog.