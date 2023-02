Neue Personalsorgen bei Borussia Jantschke muss operiert werden, Ngoumou für Mainz fraglich

Jan Olschowskys Verletzung fällt kleiner aus. Der Ersatztorhüter hat mit einer Sehnenverletzung am Daumen zu kämpfen und fällt zunächst für das Spiel in Mainz aus. Tobias Sippel, der durch Olschowskys Beförderung nur noch Gladbachs Nummer drei ist, wird am Freitag auf der Bank Platz nehmen. Ob dort Nathan Ngoumou sitzen wird, bleibt abzuwarten. „Er hat heute nicht trainiert, weil er am Dienstag einen Schlag aufs Knie abbekommen hat. Aber ich habe Hoffnung, dass er am Donnerstag wieder trainieren kann“, sagte Farke, der das Abschlusstraining für Ngoumou als „finalen Test“ bezeichnete. Sollte der Franzose ausfallen, könnte Yvandro Borges Sanches erstmals in diesem Jahr zum Aufgebot gehören. Der 18-Jährige ist eigentlich für einen Einsatz in der U23 vorgesehen, die sich am Freitag in der Regionalliga West mit Rot Weiss Ahlen duelliert.