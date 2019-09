Meniskusverletzung im Training : Strobl fällt nach Knie-OP einen Monat aus

Mönchengladbach Vor der Europa-League-Partie gegen den Wolfsberger AC teilte Marco Rose eine Hiobsbotschaft mit: Tobias Strobl wurde am Dienstag am Knie operiert. Er hatte sich im Training eine Meniskusverletzung zugezogen.

„Tobias Strobl wurde am Knie operiert“, teilte Rose am Mittwoch mit. „Im Training vor drei Tagen hat sich eine Meniskusverletzung ergeben, die Ausfalldauer wird aber nicht mehr als vier, fünf Wochen betragen. Es war kein großer Eingriff", erklärte er weiter. Ende Oktober würde Strobl demnach wieder dabei sein können.

Schon in den vergangenen Wochen hatte der defensive Mittelfeldspieler aufgrund von Knieproblemen gefehlt, drei Wochen lang musste er pausieren, ehe er beim Derby in Köln (1:0) am vergangenen Samstag sein Kader-Comeback feierte und in der Schlussphase sogar zum Einsatz kam. Zuvor hatte er die Partien gegen Schalke 04 (0:0), in Mainz (3:1) und gegen RB Leipzig (0:1) verpasst, beim Pokalspiel gegen den SV Sandhausen (1:0) stand Strobl in der Startelf und bereitete das entscheidende Tor durch Marcus Thuram vor.