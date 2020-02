Abschied von Borussia : Strobl offenbar vor Wechsel zum HSV – unter einer Bedingung

Gegen Fortuna Düsseldorf stand Tobias Strobl in der Startelf und verletzte sich am Kopf. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Tobias Strobl hat dem Hamburger SV laut Medienberichten die Wechsel-Zusage für die kommende Saison gegeben. Allerdings will der Mittelfeldmann, dessen Vertrag bei Borussia ausläuft, dort nur unter einer Bedingung spielen.

Anders war das beim ehemaligen Trainer der Gladbacher. Dieter Hecking setzte auf Strobl, in der vergangenen Saison war der 29-Jährige noch ein dauerhafter Mann für die Startelf. Auch das ist ein Grund, warum es bald zum Wiedersehen der beiden kommen könnte. Denn laut „Sport Bild“ hat Strobl dem Hamburger SV, wo Hecking seit dem vergangenen Sommer im Amt ist, seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Der Gladbacher ist dann ablösefrei und kann sich seinen neuen Arbeitgeber aussuchen. Offenbar hat er sich dafür entschieden, in die Hansestadt zu seinem ehemaligen Trainer zu wechseln – jedoch nicht um jeden Preis.

Wie das Blatt weiter berichtet, soll Strobls Zusage an eine Bedingung gekoppelt sein. Nur wenn der HSV in die Bundesliga aufsteigt, will Strobl den Wechsel durchziehen. Doch aktuell ist dieses Unterfangen in Gefahr, die Hamburger belegen Relegationsplatz drei in der Zweiten Liga mit drei Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart und sechs Zählern auf Ligaprimus Arminia Bielefeld. Hinter dem HSV lauert Heidenheim mit drei Punkten weniger auf dem Konto.