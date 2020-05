Nach zwei Gladbacher Siegen : Strobl erklärt, worauf es in Geisterspielen ankommt

Mönchengladbach Borussia hat eine perfekte Geisterspielbilanz: zwei Spiele, zwei Siege, 5:2 Tore. Mittelfeldspieler Tobias Strobl machte die Spiele gegen Köln und in Frankfurt komplett mit, er weiß daher, worauf es in den Spielen ohne Zuschauer ankommt.

Der BVB und Gladbachs Gegner vom Samstag, Eintracht Frankfurt, haben ebenfalls die Erfahrung von zwei Spielen ohne Zuschauer, doch der BVB verlor seine Premiere in der Champions League bei Paris Saint Germain 0:2 und die Frankfurter ihr Europa-League-Heimspiel gegen den FC Basel mit 0:3. Dortmund hat sich mit dem 4:0 gegen Schalke in der Geisterspiel-Bilanz rehabilitiert, Frankfurt steht mit einem total negativen Ertrag da.

Tobias Strobl, der Mittelfeldroutinier, ist einer der fünf Gladbacher, die alle 180 Geisterspiel-Minuten absolviert haben, zunächst am 11. März gegen den 1. FC Köln und auch jetzt beim 3:1 in Frankfurt. Darum weiß der 30-Jährige, wie man ein Geisterspiel angehen muss, um erfolgreich zu sein.

„Natürlich hat das alles irgendwie Freundschaftsspiel-Charakter. Aber darum geht es nicht. Wir sind in einer Situation, in der wir es dankbar annehmen, dass wir überhaupt wieder spielen dürfen. Ich glaube, es tut nichts zur Sache, ob ein Spiel nach einem Bundesligaspiel aussieht. Es geht darum, rauszugehen, Profi zu sein, seine Leistung zu bringen und am besten die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen“, sagte Strobl in einem Interview auf der Internetseite seines Arbeitgebers. Genau das taten die Borussen.