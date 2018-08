Borussia Mönchengladbach: Tobias Strobl ein Jahr nach Kreuzbandriss

Mönchengladbach Am Samstag ist Borussia in England beim FC Southampton zu Gast. Auf den Tag genau ein Jahr zuvor verletzte sich Tobias Strobl bei einem Testspiel auf der Insel schwer.

Kaum sind die Borussen aus dem Trainingslager am Tegernsee zurück, da gehen sie schon wieder auf Reisen. Southampton ist das Ziel, die Hafenstadt an der Südküste Englands. Von Southampton aus ging 1912 die Titanic auf ihre Jungfernfahrt, die tragisch an einem Eisberg endete. Für einen geschichtlichen Exkurs werden die Gladbacher indes kaum Zeit haben, für sie geht es darum, ihre Form zu testen beim in Southampton beheimateten Fußball-Verein, dem neuen Arbeitgeber von Jannik Vestergaard, der in der Vorsaison noch Borusse war.