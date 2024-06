Vertrag verlängert Borussia und Tobias Sippel gehen in die zehnte Saison

Sippel geht damit in seine zehnte Saison bei Borussia, bisher hat er 25 Pflichtspiele absolviert, in der vergangenen Spielzeit machte der gebürtige Bad Dürkheimer kein Pflichtspiel. „Meine sportliche Situation hat sich ein wenig verändert. Aber mir macht es immer noch riesigen Spaß, den jungen Keepern bei uns zu helfen und sie im Training zu fordern. Ich freue mich auf alles, was noch kommt bei Borussia und bin sehr dankbar, dass ich weiterhin Teil eines so großartigen Vereins sein darf“, sagte Sippel.