Borussias zuverlässige Nummer zwei : Sippel darf auf den Pokal hoffen

Mönchengladbach Beim 4:0-Sieg in Venlo konnten sich die Borussen auf Tobias Sippel verlassen. Mehrmals hielt der Torwart glänzend. Im DFB-Pokalspiel am Samstag gegen den FC Oberneuland könnte er zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit zwei Jahren kommen.

Für Tobias Sippel dürfte es ein perfekter Arbeitstag gewesen sein. Die Borussen machten im letzten Testspiel der Vorbereitung bei VVV Venlo vorne vier Tore, hinten stand die Null. Und daran hatte Sippel, der immer wieder gefährliche Aktionen der Niederländer entschärfen musste, einen großen Anteil.

Ob aus kurzer Distanz, per Freistoß oder aus der Ferne – der Torwart konnte die Schüsse alle parieren. Damit zeigte Sippel, der einst beim 1. FC Kaiserslautern die Torwartschule von Gerald „Gerry“ Ehrmann durchlaufen hat, dass er zu den besten Ersatztorhütern der Bundesliga gehört und in zahlreichen anderen Klubs gute Chancen hätte, als Nummer eins in die Saison zu gehen.

Bei Borussia ist er hinter Stammtorwart Yann Sommer nur die Nummer zwei. Das wird sich, solange Sommer gesund bleibt, auch in der kommenden Saison nicht ändern. Sippel weiß das, schließlich kam er 2015 aus der Pfalz nach Gladbach, nachdem Sommer den Klub als Nachfolger von Marc-André ter Stegen gerade mit nur 26 Gegentoren als einer der Leistungsträger in die Champions League geführt hatte.

In seiner ersten Saison kam er auf zwei Einsätze, beide Partien gewann Borussia mit 2:0. In der Saison 2017/18 musste er Sommer sogar fünfmal vertreten. Vier Spiele davon gingen verloren, doch selbst bei der 1:6-Niederlage bei Borussia Dortmund konnte sich Sippel noch mit Paraden auszeichnen.

Sein letztes seiner bislang neun Pflichtspiel für die Borussia machte Sippel im August 2018 beim 11:1-Rekordsieg gegen den BSC Hastedt in der ersten Runde des DFB-Pokals. Damals hatte Sommer mit der Schweizer Nationalmannschaft gerade an der Weltmeisterschaft in Russland teilgenommen und bekam durch Sippels Einsatz mehr Zeit, sich auf den Bundesliga-Start vorzubereiten.

Ein ähnliches Szenario könnte auch am Wochenende eintreten. Denn hinter Sommer liegen zwei Spiele in der Nations League. Beim 1:2 gegen die Ukraine und dem 1:1 am Sonntagabend gegen die deutsche Nationalmannschaft stand er im Tor. Sippel hat in Venlo gezeigt, dass er trotz der geringen Spielpraxis in Form ist.

„Man weiß es nicht“, antwortete Trainer Marco Rose in Venlo schmunzelnd auf die Frage, ob Sippel nun auch im DFB-Pokal (Samstag, 15.30 Uhr) zum Einsatz kommen wird. Sommer könnte dadurch vor dem Spiel bei Borussia Dortmund (19. September, 18.30 Uhr) zwei komplette Trainingswochen absolvieren.

Dass auch Sippel seinen Anteil daran hat, dass Sommer in den vergangenen beiden Jahren noch mal einen Leistungssprung vollzogen hat, ist kein Geheimnis. Sippel hält das Trainingsniveau konstant hoch, tauscht sich immer wieder mit Sommer aus und gibt ihm Tipps. Genau das weiß Sommer auch zu schätzen.

„Konkurrenzkampf gehört im Sport dazu und sorgt für mehr Qualität und ist darum wichtig. Aber ich war schon immer ein Fan davon, dass es untereinander cool zugeht und nicht unentspannt. Man muss miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Das klappt bei uns ausgezeichnet“, hatte Sommer kürzlich im Interview mit unserer Redaktion gesagt.

Sorgen müsste sich Sommer jedenfalls keine machen, wenn Sippel am Samstag das Tor hütet. Dass er ein verlässlicher Ersatz ist, hat Sippel in Venlo schließlich zum wiederholten Male unter Beweis gestellt.

