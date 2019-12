Elfmeter-Befehl an Bensebaini : Ersatzkeeper Sippel schrie Borussia zum Sieg gegen Bayern

Mönchengladbach Schon vor dem Spiel war Ramy Bensebaini damit beauftragt worden, einen fälligen Strafstoß zu schießen. Doch Borussias Ersatzkeeper Tobias Sippel musste ihn daran erinnern und gab ihm den Elfmeter-Befehl – den der Algerier umsetzte.

Borussia hat gegen den FC Bayern München lange den Mut, den es braucht, um den Rekordmeister zu bezwingen, vermissen lassen. Spätestens nach dem 1:1 durch Ramy Bensebaini war er aber wieder da, was sich ganz besonders in der Schlussminute zeigte. Denn als Gladbach in der Nachspielzeit den Elfmeter zugesprochen bekam, nachdem Marcus Thuram von Javi Martinez gefoult wurde, meldeten gleich mehrere Borussen ihr Interesse an, den Strafstoß schießen zu wollen. „Das war eine lustige Situation. Ich bin zwar sofort weggegangen, weil ich wusste, dass ich diesmal nicht antreten darf, aber viele andere wollten, das zeigt auch unseren Charakter“, sagte Breel Embolo, der eine Woche zuvor seinen Strafstoß gegen den SC Freiburg (4:2) an den Pfosten schoss. Bei dem diesmaligen Sammelsurium an Interessenten war es für Borussia goldwert, dass einer von außen den Überblick behielt und die (richtige) Entscheidung für das Team übernahm: Tobias Sippel.