RP-Reporter tippen - User sind gefragt Wie viele Punkte holt Borussia im Liga-Endspurt?

Der Endspurt setzt so ziemlich alle Trends der bisherigen Saison fort. Daniel Farke und seinem Team muss zugutegehalten werden, dass dazu nicht nur aufgrund des Gladbacher 5:2-Erfolg im Hinspiel ein weiterer Derbysieg beim 1. FC Köln zählt. In einem beliebigen Fünf-Spiele-Korridor hat Borussia immer genau einmal oder zweimal gewonnen. Der Erfolg in Köln verhindert den negativen Ausreißer nach unten, dafür verweigert Gladbach bis zum Saisonende die Serienreife. Gegen den VfL Wolfsburg bleibt die nächste Chance ungenutzt, zwei Siege in Folge zu feiern.