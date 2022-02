Gericht lehnt Kölner Antrag ab : Borussia wohl frühestens im März vor 25.000 Fans

Mönchengladbach Ab April ist im Borussia-Park wieder Normalität in Sicht. Die Option, schon gegen Wolfsburg mehr als 10.000 Zuschauer reinlassen zu dürfen, dürfte sich allerdings zerschlagen haben. Was Sportdirektor Roland Virkus zur Fan-Rückkehr sagt und wann der Ticket-Verkauf gegen den Wolfsburg startet.

In der kommenden Woche ist der VfL Wolfsburg zu Gast im Borussia-Park . „Aktuell sieht es so aus, dass 10.000 Zuschauer gegen Wolfsburg zugelassen sind“, hatte Pressesprecher Markus Aretz am Freitagmittag erklärt. „Wir haben bewusst noch nicht mit dem Vorverkauf gegen Wolfsburg anfangen, weil sich noch etwas ändern könnte.“ Der 1. FC Köln hatte beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster einen Eilantrag gestellt, bereits ab sofort vor 25.000 Zuschauern spielen zu dürfen. Doch der Antrag wurde am Freitagabend dann abgelehnt. Es wird damit aller Voraussicht nach bei 10.000 Fans gegen Wolfsburg bleiben.

Der VfB Stuttgart hatte zuletzt eine Sondergenehmigung erhalten und darf an diesem Wochenende vor 25.000 Fans spielen. Stand jetzt darf Borussia so viele Tickets damit erst für das Spiel gegen Hertha BSC (12. März, 18.30 Uhr) absetzen, um drei Wochen später (2. April, 15.30 Uhr) gegen Mainz 05 erstmals wieder auf ein ausverkauftes Haus hoffen zu dürfen. Annähernd so viele Zuschauer waren zuletzt am 27. Oktober beim 5:0-Heimsieg gegen den FC Bayern im DFB-Pokal dabei. In der Bundesliga liegt der Rekord in dieser Saison bei 42.361 Zuschauern, die vier Tage später den 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum verfolgten.