Spiel im Borussia-Park : Pokalspiel gegen Oberneuland: 300 Tickets nur für Borussias „Allesfahrer“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach möchte das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Oberneuland vor 300 Zuschauern austragen. Zu den Spielen im Pokal sind Fans unter bestimmten Bedingungen zugelassen.

Borussia Mönchengladbach verkauft auch für das DFB-Pokalspiel am 12. September gegen den FC Oberneuland 300 Karten an Zuschauer. Einen freien Verkauf der Tickets wird es jedoch nicht geben. Wie der Klub mitteilte, haben lediglich Inhaber der Allesfahrerkarte die Chance, sich jeweils ein Ticket zu sichern. Diese seien bereits von Borussia per E-Mail kontaktiert worden. Unter Zusendung eines ausgefüllten Gesundheitsfragebogens können die Anhänger sich für 30 Euro ein Ticket sichern.