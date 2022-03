Ticket-Vorverkauf : Gegen Mainz winkt Borussia der Zuschauer-Saisonrekord

Service Mönchengladbach Gegen Mainz 05 darf Borussia Mönchengladbach wieder 54.022 Tickets verkaufen. Zudem hat die aktive Fanszene ihre Rückkehr angekündigt. Wie viele Tickets für die Partie bislang weggegangen sind, und welche Marke geknackt werden könnte.

Zwar gelten für den Stadionbesuch immer noch die 3G-Regeln, doch Borussia darf die volle Kapazität ausschöpfen: 54.022 Zuschauer wären am Sonntag also möglich, so voll wird es jedoch nicht werden. Ein „ausverkauft“ wird der Verein wohl frühestens im Derby gegen den 1. FC Köln an Ostersamstag vermelden können. Am Mittwoch waren Borussia gegen Mainz rund 41.500 Karten verkauft. Damit fehlen nicht mehr viele, um den bisherigen Saisonrekord in der Bundesliga zu knacken. Der liegt bei 42.361 Zuschauern, die in der Hinrunde den 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum miterlebten. Im Pokal gegen den FC Bayern waren es wenige Tage zuvor sogar 48.500.