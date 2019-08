Borussia-Verlosung : Tickets für das Schalke-Spiel gewinnen

Ein Gladbacher Freistoß fliegt über die Schalker Abwehr. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mönchengladbach Borussias Auftaktspiel gegen Schalke 04 ist längst ausverkauft. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets für das West-Duell.

Borussia startet am Samstag um 18.30 Uhr im Borussia-Park gegen den FC Schalke 04 in die neue Bundesligasaison. Der neue Gladbach-Trainer Marco Rose feiert, wie sein Pedant David Wagner bei den Gästen, sein Bundesliga-Debüt an der Linie.

Für Stürmer Breel Embolo ist es gleich das Wiedersehen mit dem „Ex“. Drei Jahre spielte der Schweizer auf Schalke, hatte dort aber viel Verletzungspech. Nun will er mit seinem neuen Arbeitgeber erfolgreich in die neue Saison kommen. Er ist bereit, beim Pokalspiel in Sandhausen (1:0) feierte Embolo in der zweiten Halbzeit sein Pflichtspiel-Debüt. Für die Neulinge Stefan Lainer (kam von RB Salzburg) und Marcus Thuram (von EA Guingamp) wird es das erste Bundesliga-Spiel werden.

In der vergangenen Saison gab es zwei Siege gegen die Schalker, zunächst das 2:1 im eigenen Stadion und dann den 2:0-Erfolg in der Gelsenkirchener Arena. Borussia will die positive Serie fortsetzen.

Wie das Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern am ersten Dezember-Wochenende ist das Westduell gegen Schalke längst ausverkauft. Zehn Leser der Rheinischen Post können live dabei sein. Borussias Hauptsponsor Postbank und die RP verlosen fünfmal zwei Tickets für das Spiel.

Wer am Dienstag, 13. August, bis 24 Uhr unter 01379 88 30 24 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort „rp11“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS).