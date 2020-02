Verlosung : Tickets für Borussias Derby gegen Köln gewinnen

Mönchengladbach Borussia empfängt am Sonntag den rheinischen Rivalen 1. FC Köln. Wir verlosen zusammen mit der Postbank Karten für das Derby.

Am kommenden Sonntag empfängt Borussia um 15.30 Uhr den 1. FC Köln zum rheinischen Derby. Der Borussia-Park ist am Sonntag voll. Zehn Leser der Rheinischen Post können dennoch live dabei sein im Gladbacher Stadion und da Derby erleben. Borussias Hauptsponsor Postbank und die RP verlosen fünfmal zwei Tickets für das Spiel.

Wer am Mittwoch, 5. Februar, bis 24 Uhr unter 01379 88 67 11 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp10“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen.

Debatte der RP-Reporter : Was bei Borussia jetzt passieren muss

Die Vorzeichen, dass das klappt, stehen gut: Achtmal in Folge hat Borussia daheim in der Bundesliga gewonnen, zuletzt gab es ein 3:1 gegen Mainz 05. Zudem hat das Team von Marco Rose hat beim 2:2 bei RB Leipzig zwar nicht gewonnen, doch es hat zunächst spielerisch und dann kämpferisch überzeugt und geht als Favorit gegen den Aufsteiger aus der Domstadt in die Partie. die Kölner ließen aber durch das 4:0 gegen den SC Freiburg aufhorchen.