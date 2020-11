Bange Blicke haben diesmal geholfen : Der Moment, der Borussias Trend beendete

Mönchengladbach Gegen Leipzig hat Borussia endlich wieder einen Vorsprung über die Zeit gerettet. In der 83. Minute wurde es aber nochmal eng und für die Gladbacher blieb nur noch die Hoffnung auf ein gutes Ende.

„Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig, 1:0, 82:24 Minuten“ – die Daten auf der Anzeigetafel zeigen, was dies für ein wichtiger Moment ist. Am Ende wird es die letzte Chance der Leipziger gewesen sein, noch ein Remis beim Champions-League-Konkurrenten zu ergattern. Dieses Foto könnte in der Zukunft als Rätsel herhalten: Tor oder nicht?