Testspiel in Venlo : Generalprobe ohne Thuram, Plea und Zakaria

Mönchengladbach Es ist eine Generalprobe mit ungewohnten Voraussetzungen: Eine Woche vor dem Pflichtspiel-Start muss Borussias Trainer Marco Rose auf zahlreiche Spieler verzichten. Für diejenigen, die am Freitag beim Testspiel in Venlo zum Einsatz kommen, ist dies jedoch eine Chance.

Das letzte Testspiel der Vorbereitung nutzen Trainer in der Regel gerne dazu, eine mögliche Startelf für das erste Pflichtspiel aufzubieten. Borussia muss eine Woche vor dem DFB-Pokal-Spiel am 12. September (15.30 Uhr) gegen den FC Oberneuland (Regionalliga) allerdings auf einige Leistungsträger verzichten.

Neben Matthias Ginter und Florian Neuhaus kann Marco Rose im Testspiel gegen VVV Venlo am Freitagabend (19 Uhr) auch nicht auf Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Stefan Lainer und Hannes Wolf zurückgreifen. Die sieben Nationalspieler müssen sich den Spielrhythmus in ihren Nationalteams holen, während ihre Borussia-Kollegen es in Venlo besser machen wollen als bei der Testspiel-Niederlage gegen Zweitligist Greuther Fürth (0:2) in der vergangenen Woche.