Borussia Mönchengladbach: Throgan Hazard und die Feinheiten der Wortwahl

Mönchengladbach Borussias Thorgan Hazard nennt seine WM-Ambitionen mit Belgiens Nationalmannschaft lieber ein "Ziel" als einen "Traum". Den nächsten Schritt hat er am Montag gemacht.

Thorgan Hazard fand Erwähnung, aber er war kein großes Gesprächsthema auf der Pressekonferenz, die Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez am Montag gegeben hat, um seinen vorläufigen Weltmeisterschafts-Kader zu verkünden. Für einen Spieler, der noch bei keinem großen Turnier dabei war, dem aber sehr gute Chancen zugerechnet werden, es diesmal zu schaffen, ist das ein wohltuendes Maß an Aufmerksamkeit. Hazard zählt zu den 28 vorläufig Nominierten, spätestens am 4. Juni muss Martínez fünf Profis streichen.