Borussia Mönchengladbach: Thorgan Hazard wird nicht wechseln

Mönchengladbach Thorgan Hazard bleibt bei Borussia Mönchengladbach, Superstar Eden beim FC Chelsea. Das sagte der Gladbacher Hazard nun. Ein Wechselkandidat könnte Josip Drmic sein.

Zuvor hatte Hazard im Interview mit unserer Redaktion (Samstagausgabe) einigermaßen klar gesagt (er und sein Bruder haben die Angewohnheit in Transferdingen die übliche Phrase des „Stand jetzt“ zu verwenden), dass er sich in der kommenden Saison in Mönchengladbach weiterentwickeln will. Seine persönliche Deadline ist das erste Liga-Spiel am Samstag gegen Leverkusen. „Wenn ich da spiele, werde ich die ganze nächste Saison für Gladbach spielen“, sagte Hazard. Im Sommer 2019 wird ein Wechsel aber wieder ein Thema werden. Nebenbei beruhigte der Borusse die Fans des FC Chelsea, die befürchten mussten, dass Eden Hazard zu Real Madrid abwandern könnte. „Ich denke, die gesamte Hazard-Familie bleibt, wo sie jetzt ist“, sagte der Gladbach-Hazard.