Borussia Mönchengladbach : Hazard wechselt zu Borussia Dortmund

Mönchengladbach Der Wechsel von Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund ist perfekt. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Auch die Ablösesumme soll schon bekannt sein.

Vor allem dank starker Leistungen in der Hinrunde hat Hazard großen Anteil daran, dass Borussia in der kommenden Saison wieder in Europa spielt. Vor der Winterpause erzielte er in der Bundesliga neun Tore und bereitete sechs Treffer vor. In der Rückrunde kam aber nur noch ein Tor dazu, fünfmal war er Vorlagengeber. Die Gerüchte um einen Wechsel und die teilweise schwachen Auftritte der Mannschaft sorgten jedoch für ein unrühmliches Ende seiner fast fünfjährigen Zeit in Mönchengladbach, in der er in 182 Pflichtspielen 46 Tore schoss und 44 Assists gab.