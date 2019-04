Umworbener Borusse : Die Zukunft von Thorgan Hazard scheint geklärt

Mönchengladbach Borussia wird mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit gehen. Auch das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern. Erste Entscheidungen deuten sich an.

Bei Patrick Herrmann sieht mittlerweile sehr vieles nach einer Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Kontraktes aus. „Es gab ein Gespräch mit seinem Berater, auf dessen Feedback ich nun warte, und dann werden wir gemeinsam mit dem neuen Trainer entscheiden. Denn Patrick wird auch gerne wissen, wer das sein wird“, sagt Eberl im Gespräch mit unserer Redaktion. Herrmann und sein Berater müssen nun also entscheiden, ob sie den Vorschlag von Borussias Sportdirektor annehmen. Das Urgestein, das seit 2008 im Klub ist, hatte bereits betont, in Gladbach bleiben zu wollen. Seine Leistungen in den vergangenen Wochen haben nun auch endgültig den Klub überzeugt. „Wenn ich mit einem Spieler verlängere, muss er seine Qualität bringen und zu dem passen, was wir uns vorstellen. Wenn das so ist, und bei Patrick ist seine sportliche Leistung derzeit so, dass man darüber nachdenken muss, dann werden wir es auch tun“, sagt Eberl. „Wir verlängern keinen Vertrag, um Geschenke zu verteilen. Wir haben nicht den Luxus, uns Geld für einen Spieler leisten zu können, nur weil er verdient ist. Solche Entscheidungen treffen wir aus sportlicher Natur, um den Kader besser zu machen.“