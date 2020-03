Fakten zum Borussia-Duell : Hazard droht die BVB-Bank bei seiner Rückkehr

Mönchengladbach Erstmals seit seinem Wechsel zum BVB kehrt Thorgan Hazard in den Borussia-Park zurück. Es könnte aber durchaus sein, dass er zunächst nur auf der Bank sitzt. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Spiel zusammengetragen.

Wenn es nach der Serie des BVB geht, müsste Gladbach am Samstag gewinnen. Die ersten vier Spiele der Rückrunde gewann Dortmund, dann gab es zwei Pflichtspielniederlagen, danach wieder vier Siege. Insgesamt ist die westfälische Borussia sehr gut drauf, hat in den zehn Partien 31 Tore geschossen.

Marco Reus fällt aus, eine gute Nachricht für Gladbach, da er eigentlich immer gegen seinen Ex-Klub trifft. Thorgan Hazard sitzt bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park wohl nur auf der Bank. Mögliche Aufstellung: Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Brandt, Haaland, Sancho.

Vor allem Erling Haaland und Jadon Sancho sind in Topform. Sancho war in der Rückrunde in sieben Spielen bereits an zehn Toren beteiligt, Haaland traf neunmal.