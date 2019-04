Faktencheck : Hazard baut seinen Negativ-Rekord aus

Thorgan Hazard scheitert mit einem Torschuss an Hannover-Keeper Michael Esser. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Der Belgier ist nun schon seit 1143 Minuten ohne Tor. Seine Leistungen machen jedoch Hoffnung — und der nächste Gegner. Gegen Stuttgart beendete Hazard seine bislang längste Serie ohne Treffer in der Saison 2015/2016.

Beim Spiel gegen RB Leipzig hatte es Thorgan Hazard wieder zweimal versucht, beide Male vergeblich. Bei einem Schuss scheiterte er bei der 1:2-Niederlage an RB-Keeper Peter Gulacsi, einmal verfehlte er das Tor. In Hannover eine Woche zuvor beim 1:0-Erfolg vergab der Belgier sogar zwei Großchancen, versuchte es insgesamt dreimal. Seine Serie will einfach nicht reißen, Hazard ist nun schon seit 1143 Minuten in der Bundesliga ohne Treffer, in diesem Jahr knipste er noch gar nicht. Sein letztes Tor erzielte der 26-Jährige am 16. Spieltag, es war der 18.12.2018, gegen den 1. FC Nürnberg beim 2:0-Erfolg. Seitdem schoss Hazard nur noch Fahrkarten. Auch bei den Testkicks der Borussen in der Vorbereitung und den Spielen mit der belgischen Nationalmannschaft traf er nicht.

In der Rückrunde kommt der Außenspieler bereits auf 25 (erfolglose) Torschüsse. Dabei hatte er in der Hinrunde bereits neunmal getroffen. So gerät er immer mehr in Gefahr, seinen eigenen Rekord an erzielten Treffern zu verfehlen, den er in der vergangenen Saison mit zehn Toren aufgestellt hat. Hazards aktuelle Serie ohne Erfolgserlebnis ist dagegen ein Rekord. So viele Minuten in einer Spielzeit blieb er noch nie bei Borussia ohne Treffer. In seiner ersten Gladbach-Saison 2014/2015 war sein Höchstwert 596 Minuten, 2015/2016 musste er 890 Minuten auf den ersten Treffer warten, in der folgenden Spielzeit dauerte seine längste Misere 703 Minuten und vergangene Saison waren es mal 834 Minuten.

Seinen Negativrekord aus der Saison 2015/2016 hat Hazard also längst gebrochen. Damals endete seine Serie mit einem Treffer gegen den VfB Stuttgart, als er beim 4:0-Sieg die Führung für Borussia nach einer Vorlage von Fabian Johnson erzielte. Am kommenden Samstag werden die Gladbacher wiederum in Stuttgart beim Topspiel (18.30 Uhr) zu Gast sein. Es wird der nächste Anlauf von Hazard sein, seine Torkrise zu beenden.

Hoffnung machen seine Leistungen. Seit der Systemumstellung auf ein 3-5-2 agiert der Belgier als eine Mischung aus Linksverteidiger und Linksaußen wieder deutlich besser als zuvor. Auch gegen Leipzig machte er ein gutes Spiel, es fehlte jedoch der Ertrag. Der fehlte den Gladbachern zum wiederholten Male gegen RB. Es war das sechste Duell der beiden Teams, keines davon konnte Borussia gewinnen. Die Bilanz: Zwei Punkte, 5:10 Tore.