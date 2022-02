Fanprojekt-Chef Thomas Ludwig im Interview : „Eberl gebührt mein größter Respekt“

Interview Mönchengladbach Thomas Ludwig, der Chef des Fanprojekts von Borussia Mönchengladbach, spricht über den Abgang des Gladbach-Managers Max Eberl, die aktuelle sportliche Situation und das Zusammenrücken der Fans, das er derzeit wieder spürt.

Herr Ludwig, nach 23 Jahren als Spieler, Nachwuchsdirektor und Manager hat sich Max Eberl zurückgezogen. Was bleibt hängen aus dieser Zeit?

Ludwig 1999, im ersten Abstiegsjahr, habe ich mir große Sorgen um Borussia gemacht. Heute bin ich optimistisch, dass der plötzliche Weggang von Max zwar eine große Lücke reißt, allerdings der Verein in Summe breit genug aufgestellt ist, um die Übergangszeit bis zum neuen Sportdirektor professionell zu gestalten.

Borussia ist Zwölfter, kann aber bei einer Niederlage in Bielefeld am Samstag theoretisch auf den Relegationsplatz abrutschen. Kriegt Trainer Adi Hütter die sportliche Krise in den Griff?