Start in die zweite Trainingswoche : Borussia legt die Basis für den Pflichtspiel-Marathon

Für Marco Rose und sein Team stehen die ersten beiden Testspiele gegen Verl und Duisburg an. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Die kommenden Tage haben es in sich für die Borussen: Sieben Trainingseinheiten und zwei Testspiele hat Trainer Marco Rose für sein Team angesetzt.

Einen freien Tag hat Trainer Marco Rose seiner Mannschaft nach den ersten Tagen der Vorbereitung gewährt. Am Montagnachmittag starten die Gladbacher in die zweite Trainingswoche. Die Phase der Ballgewöhnung, die nach dem fünfwöchigen Urlaub in der vergangenen Woche im Fokus stand, ist vorbei. Ab sofort geht es für den Tabellenvierten der Vorsaison darum, sich körperlich intensiv auf den Pflichtspiel-Marathon, der ab Mitte September auf die Profis wartet, vorzubereiten.

Info Sieben Trainingseinheiten und zwei Spiele Foto: dpa/Marius Becker Die Trainingswoche in der Übersicht: Montag: 16 Uhr Dienstag: 10 Uhr, nachmittags Athletik Mittwoch: 10 Uhr, 16 Uhr Testspiel gegen den SC Verl Donnerstag: 10 Uhr Freitag: 10 Uhr, nachmittags Athletik Samstag: 14 Uhr Testspiel gegen den MSV Duisburg Sonntag: frei

Die fußballerischen und taktischen Grundlagen müssen ebenfalls schnellstmöglich sitzen. Wenn die Saison begonnen hat, bleibt kaum Zeit, im Training an Defiziten zu arbeiten. Im ersten Testspiel am Mittwoch gegen den Drittliga-Aufsteiger SC Verl (16 Uhr auf dem Fohlenplatz, Zuschauer sind nicht zugelassen) ist Roses Team zum ersten Mal auf Wettkampfniveau gefordert.

Bei Temperaturen von voraussichtlich über 30 Grad sollen seine Spieler das umsetzen, was sie schon in der vergangenen Saison stark gemacht hat: Spielfreude, Tempo und Zielstrebigkeit zum Tor. „Die Testspiele werden wir dazu nutzen, um uns Schritt für Schritt das zu erarbeiten, was wir brauchen, wenn es dann im September wieder losgeht“, sagte Rose.

Gegen Verl wird erstmals Neuzugang Hannes Wolf, der zunächst von RB Leipzig an den VfL ausgeliehen ist, zum Einsatz kommen. Unter Mentor Rose, der seit der U16 bei RB Salzburg kennt, soll Wolf ein wichtiger Baustein in der Offensive werden.

Er und seine Mannschaftskollegen, die zum Trainingsstart fit waren, haben die ersten Einheiten offenbar gut verkraftet. Mittelfeldspieler Denis Zakaria befindet sich weiter im Aufbautraining, testete die Belastung des Knies in der vergangenen Woche bei Steigerungsläufen auf dem Platz.