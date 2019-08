Kostenpflichtiger Inhalt: Testspiel-Bilanz : Borussia fehlt es an Konstanz

Foto: Dirk Päffgen 12 Bilder Borussia - Chelsea: die Bilder des Spiels.

Mönchengladbach In den acht Testspielen der Vorbereitung gab es fünf Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Borussia schoss 20 Tore und kassierte acht. Wir sagen, was gut und was weniger gut war in den Übungspartien.