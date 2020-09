Letzter Test vor dem Start : Auf Borussia wartet in Venlo eine „Rekordkulisse“

300 Fans durften zuletzt im Borussia-Park dabei sein. In Venlo werden es 1500 Zuschauer sein. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Bei Gladbachs Testspiel in Venlo am Freitagabend werden rund 1500 Zuschauer dabei sein. Nach sechs Monaten dürfen die Borussen somit wieder vor einer etwas größeren Kulisse spielen.

Es könnte sein, dass Borussias Trainer Marco Rose beim Testspiel in Venlo an der Seitenlinie mal wieder etwas lauter werden muss. Im besten Fall liegt das dann nicht daran, dass seine Mannschaft ein schlechtes Spiel abliefert, sondern an den 1500 Zuschauern, die im Stadien De Koel beim Testspiel zwischen VVV Venlo und Borussia Mönchengladbach (19 Uhr) zu Gast sein werden.

Zwar ist das Publikum nach Angaben des niederländischen Fußballverbandes dazu angehalten, auf laute Fangesänge zu verzichten, doch ganz so leise wie in einigen der zurückliegenden Geisterspiele dürfte es auf den Rängen nicht werden.

Dass so viele Zuschauer dabei sein dürfen, wird durch die genehmigte Stadionkapazität von circa 20 Prozent ermöglicht. Die Politik und der niederländische Fußballverband (KNVB) hatten sich bereits im Juni darauf verständigt, zur neuen Saison wieder Zuschauer in den Stadien zu erlauben. Auch für das Testspiel gab es grünes Licht. Zuletzt durften die Borussen am 7. März im Heimspiel gegen Borussia Dortmund vor einer mindestens vierstelligen Kulisse spielen – damals im mit 54.000 Zuschauern ausverkauften Borussia-Park.

Einen freien Kartenverkauf gab es für das Testspiel zwischen Venlo und den Fohlen nicht, auch Gästefans sind keine zugelassen. Die Karten waren lediglich den Dauerkartenbesitzern und Business-Partnern des Klubs vorbehalten. Auf deutscher Seite leben nicht nur einige Dauerkarten-Inhaber, sondern auch zahlreiche Unternehmer, die mit ihrer Firma zum Sponsoren-Pool von VVV gehören. So werden am Freitag auch etwa 200 Zuschauer aus Deutschland dabei sein.