Kein Trainingslager Borussias Testspiel-Gegner für den Winter steht fest

Doch wie gestaltet Borussia die Zeit bis dahin? „Wir überlegen noch, wann wir wieder mit dem Training anfangen“, sagte Gerardo Seoane in der vergangenen Woche. So sei sowohl ein Start vor Silvester als auch danach möglich. Den Termin knüpfte der Trainer dabei indirekt an die letzten beiden Spiele des Jahres, von denen Gladbach das erste mit 2:2 gegen Werder Bremen bestritt und das zweite am Mittwoch bei Eintracht Frankfurt. Danach geht es erst einmal ein paar Tage in den Urlaub über die Feiertage. Wie viele es sein werden, soll ach dem Frankfurt-Spiel bekannt gegeben werden.