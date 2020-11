„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 30. November bei Borussia los

Das ist am 30. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 30. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Um 14.30 Uhr ist die Pressekonferenz der Borussen für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr/Dazn). Neben Trainer Marco Rose sitzt Neu-Nationalspieler Florian Neuhaus auf dem Podium. Um 16 Uhr ist dann das Abschlusstraining der Gladbacher auf dem Trainingsgelände im Borussia-Park, Fans sind der Corona-Pandemie wegen nicht zugelassen. Um 19.15 Uhr besichtigt Inter, das vormittags um 11.30 Uhr noch in Mailand sein Abschlusstraining hat vor dem Flug nach Deutschland, den Rasen des Borussia-Parks.