„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 24. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 24. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Während sich Borussias Gegner in der Champions League, Schachtjor Donezk, nach dem Abschlusstraining in Kiew erst am Nachmittag auf den Weg nach Deutschland macht, findet um 14 Uhr die virtuelle Pressekonferenz mit Cheftrainer Marco Rose und Kapitän Lars Stindl im Borussia-Park statt. Wir tickern die wichtigsten Aussagen live. Um 16 Uhr steht dann das Abschlusstraining der Borussen vor dem Spiel am Mittwoch (18.55 Uhr/Dazn) an.