„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 19. November bei Borussia los

Das ist am 19. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 19. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Borussia trainiert aufgrund der Corona-Pandemie nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Um 11 Uhr findet heute außerdem die virtuelle Pressekonferenz mit Sportdirektor Max Eberl und Cheftrainer Marco Rose statt. In unserem Liveticker informieren wir über die wichtigsten Aussagen mit Blick auf das Spiel am Wochenende gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, live auf Sky).