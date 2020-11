„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 14. November bei Borussia los

Tor für Deutschland: Im Hinspiel in der Ukraine traf Borussias Abwehchef Matthias Ginter. Heute ist das Rückspiel in Leipzig. Foto: AP/Efrem Lukatsky

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 14. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Matthias Ginter und Florian Neuhaus spielen in Leipzig mit dem DFB-Team in der Nations League gegen die Ukraine (20.45 Uhr, live im ZDF). Im Hinspiel hatte Ginter beim 2:1-Sieg der Deutschen getroffen. Das Nationalteam der Schweiz um das Gladbach-Trio Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo empfängt um 20.45 Uhr in Basel Spanien. Marcus Thuram hofft nach seinem Frankreich-Debüt auf einen Einsatz in Lissabon bei Europameister Portugal (20.45 Uhr). Die daheim gebliebenen Borussen haben am Wochenende trainingsfrei.